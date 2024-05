PRF e PM apreendem 11 kg de skunk escondidos em eletrodomésticos em Santarém

Durante uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Pará (PM), 11 kg de skunk foram apreendidos dentro de eletrodomésticos que estavam em um ônibus, no quilômetro 995 da BR-163, em Santarém, no Baixo Amazonas. O flagrante ocorreu por volta das 04h30 do último sábado (11).

O entorpecente foi encontrado durante uma fiscalização de rotina, quando os policiais abordaram um ônibus intermunicipal que realizava o trajeto Santarém - Altamira. Durante os procedimentos de verificação de documentos e inspeção no compartimento de bagagens, os agentes identificaram quatro caixas suspeitas, rotuladas como eletrodomésticos, incluindo um ventilador, uma máquina de lavar, um forno elétrico e um aspirador de pó.

Ao abrir as caixas, a equipe encontrou 10 tabletes de uma substância análoga ao skunk, totalizando 11,591 kg. A droga estava postada como encomenda com destino à cidade de Novo Repartimento, no Pará, mas nenhum suspeito foi preso no momento da apreensão.

A quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado em 300 mil reais para o crime organizado, ainda segundo a PRF. O entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis.