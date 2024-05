Ação da PRF e PM prende passageiro de ônibus de viagem e apreende mais de 10 kg de maconha no Pará

O passageiro de um ônibus de viagem foi preso pelo crime de tráfico de drogas, na noite de quarta-feira (8), no quilômetro 975 da BR-163, em Santarém, oeste do Pará. O suspeito foi detido durante uma ação conjunta entre as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar do Pará (PMPA).

Por volta das 21h, a equipe da PRF abordou um ônibus de viagem que fazia o itinerário Santarém até Marabá, sudeste paraense. Durante a verificação de documentos e bagagens dos passageiros, um passageiro chamou atenção dos agentes rodoviários federais pelas divergências nas informações e nervosismo quando perguntado sobre sua origem, destino e o motivo da viagem.

Ao fazer a inspeção na bagagem do passageiro, a equipe percebeu um volume e peso excessivo e dentro havia dez tabletes com substância análoga a maconha. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Santarém, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.