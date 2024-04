PRF e Segup apreenderam mais de 16 toneladas de cocaína e maconha no Pará, em 2022 e 2023

As apreensões de cocaína e maconha feitas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), totalizaram mais de 16 toneladas somente nos dois últimos anos. Em 2022, a quantidade desses dois tipos de entorpecentes confiscados pela Segup e a PRF foi de 3.4 toneladas e 2.3 toneladas, respectivamente. Já no ano passado, os números da Secretaria foram de 8.7 toneladas de cocaína e maconha confiscadas, enquanto a PRF contabilizou 1.8 toneladas apreensões das mesmas drogas. Os dados deste ano da Segup, que trata apenas do primeiro trimestre de 2024, juntamente com os registros parciais da PRF calculam 1.9 toneladas de maconha e cocaína apreendidas.

O balanço da Segup também revela que a maconha foi a droga mais apreendida em 2022 (1.9 toneladas) e 2023 (5.8 toneladas). Nos números da PRF, por outro lado, há uma divisão de qual entorpecente foi o mais apreendido nestes dois anos: cocaína em 2022 (1.7 toneladas); e maconha em 2023 (1.2 toneladas). Com relação a 2024, a cocaína (720,144kg) foi a droga mais apreendida pela Segup. A PRF, em contrapartida, tem a maconha (615 kg) como líder de apreensões até agora.

As apreensões de drogas realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) provocaram um prejuízo de, aproximadamente, R$ 430 milhões ao crime organizado só nos últimos dois anos. Esse número, disponibilizado pela instituição à reportagem, é referente às 2.5 toneladas e 1.9 toneladas de entorpecentes - cocaína, maconha, crack e skunk – apreendidos pela PRF em 2022 (dano à criminalidade de cerca de R$ 316 milhões) e 2023 (aproximadamente R$ 114 milhões), nesta ordem. Em 2024, os registros parciais mostram que, até o momento, a PRF causou um rombo no narcotráfico de quase R$ 20,5 milhões. Entre as apreensões mais recentes, está a de do dia 18 de março, com a descoberta de 447 kg de drogas - maconha e cocaína-, escondidos na cabine de um caminhão.

Origem

Segundo a PRF, a origem da cocaína e substâncias derivadas apreendidas no Pará são da Colômbia - país em que a maior parte da Maconha é proveniente-, Peru e Bolívia.

Segundo a PRF, a origem da cocaína e substâncias derivadas apreendidas no Pará são da Colômbia - país em que a maior parte da Maconha é proveniente-, Peru e Bolívia. Haroldo Teixeira Silva, superintendente da PRF no Pará, explica que a entrada desses entorpecentes aos municípios paraenses se dá por um estado vizinho, o Amazonas.

“O estado do Pará não é um produtor de droga. Na verdade, ele é um corredor de exportação, seja de forma externa para outros países ou mercado interno. Os nossos vizinhos Colômbia, Peru e Bolívia, país produtores de drogas, estão muitos mais próximos do Amazonas, que através de embarcações nos rios, chegam até Santarém, onde é feito uma logística de distribuição”, esclarece.

Atuação

Para combater o tráfico de drogas, a PRF disse que intensificou as ações de fiscalização de veículos, pessoas e cargas nas dez rodovias federais que cortam o Pará: BR-155, 158, 222, 308, 316, 422, 163, 230, 010 e 153. Atualmente, a instituição conta com cinco delegacias e dez unidades operacionais, distribuídas estrategicamente em cerca de 5.057,8 quilômetros de vias federais do Estado.

No Pará, a PRF se destaca na “recuperação de veículos roubados, apreensão de drogas, armas, contrabando e descaminho, atuando efetivamente no combate aos crimes ambientais”.

Além da expertise do policial, a PRF possui um aliado fundamental nessa batalha contra o tráfico de drogas que é o cão farejador, cujo papel tem se tornado cada vez mais importante. Os animais são treinados e desempenham uma função crucial na identificação de substâncias ilícitas ocultas nos veículos, permitindo aos policiais uma atuação mais ágil e precisa.

Investimento

Sobre os dados apreensões, a Polícia Rodoviária Federal informou que os números são um reflexo dos “constantes investimentos feitos pela PRF em treinamentos especializados, garantem que os policiais estejam preparados para enfrentar os complexos cenários de atuação do crime organizado, identificando padrões suspeitos e conduzindo abordagens eficientes durante as fiscalizações”.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará reforçou que “os investimentos em equipamentos tecnológicos, a implantação da Base Fluvial e lanchas, inclusive blindadas, com atuação em áreas estratégicas, além do fortalecimento das atividades das agências de inteligência e ações integradas, têm resultado na constante apreensão de drogas, prisão de envolvidos na prática do tráfico e na desarticulação de organizações criminosas”.

Destinação final

Após a apreensão, as substâncias são encaminhadas para a Polícia Judiciária (Civil ou Federal), que assume a responsabilidade da instauração do inquérito policial para conduzir as investigações.

As drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará têm um destino determinado pelas normas vigentes. Após a apreensão, as substâncias são encaminhadas para a Polícia Judiciária (Civil ou Federal), que assume a responsabilidade da instauração do inquérito policial para conduzir as investigações. É o que diz o superintendente da PRF no Pará.

“Todas as apreensões que a Polícia Rodoviária Federal efetiva são entregues à Polícia Judiciária, que são as polícias Civil e Federal, responsáveis pelo inquérito buscando saber de onde vem e os responsáveis pela distribuição dessa droga apreendida”, relatou Haroldo Teixeira.

O destino final das drogas está diretamente ligado ao desenrolar dos processos judiciais. Dependendo das decisões judiciais e das evidências apresentadas, parte das substâncias apreendidas são utilizadas como provas em processos criminais. A Segup disse em nota que "todo o material apreendido é incinerado após procedimento judicial".

Ainda de acordo com a PRF, o combate ao tráfico de drogas é uma das missões da instituição policial, que mira “desmantelar organizações criminosas e ao mesmo tempo, contribuir para a segurança pública, evitando que tais substâncias cheguem às mãos dos consumidores”.

A redação integrada de O Liberal também procurou a Polícia Federal para comentar o assunto, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Apreensões da PRF em 2022

Cocaína: 1.730 kg (prejuízo estimado em mais de R$ 311 milhões para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Altamira

2º Castanhal

3º Benevides

Maconha: 656 kg (prejuízo estimado em mais de R$ 1,4 milhões para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Altamira

2º Castanhal

3º Santarém

Skunk: 120 kg (prejuízo estimado em mais de R$3,4 milhões para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Altamira

2º Santarém

3º Castanhal

Crack: 23 kg (prejuízo estimado em mais de R$230 mil para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Santarém

2º Altamira

3º Castanhal

Anfetaminas: 2.842 unid.

Total do prejuízo ao crime organizado: aproximadamente R$ 316 milhões

Apreensões da PRF em 2023

Cocaína: 606 kg (prejuízo estimado em R$110 milhões para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Altamira

2º Castanhal

3º Santa Maria do Pará

Maconha: 1.265 kg (prejuízo estimado em R$ 2,7 milhões para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Marabá

2º Altamira

3º Santarém

Skunk: 11 kg (prejuízo estimado em R$ 316 mil para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Santarém

2º Altamira

3º Capanema

Crack: 102 kg (prejuízo estimado em R$ 1 milhão para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Santa Maria do Pará

2º Altamira

3º Santarém

Anfetaminas: 4.328 unid.

Total do prejuízo ao crime organizado: aproximadamente R$ 114 milhões

Apreensões da PRF em 2024

Cocaína: 89 kg (prejuízo estimado em R$ 16 milhões para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Santarém

2º Altamira

3º Cachoeira do Piriá

Maconha: 615 kg (prejuízo estimado em R$ 1,3 milhões para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Altamira

2º Santarém

3º Castanhal

Skunk: 119 kg (prejuízo estimado em R$ 3,4 milhões para o crime organizado)

Cidades com mais apreensões:

1º Altamira

2º Santa Maria do Pará

3º Santarém

Crack: 0 kg

Anfetaminas: 1.217 unid.

Total do prejuízo ao crime organizado: aproximadamente R$ 20,5 milhões

Apreensões da Segup em 2022

- 3.4 toneladas de cocaína e maconha (sendo maconha a maior parte com mais de 1.9 toneladas)

Apreensões da Segup em 2023

- 8.7 toneladas de cocaína e maconha (sendo maconha a maior parte com mais de 5.8 toneladas)

Apreensões da Segup em 2024

- De janeiro a março foram mais de 1.2 toneladas de drogas apreendidas (sendo 720,144kg apenas de cocaína)