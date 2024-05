Mais de 300 kg de maconha escondidos em fundo falso e pneus de caminhão são apreendidos em Marabá

Um total de 325 quilos de maconha foram apreendidos em um fundo falso e nos pneus de um caminhão no quilômetro 339 da BR-155, no município de Marabá, no sudeste paraense. O material foi encontrado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde da última sexta-feira (10).

Aos agentes da PRF, o motorista informou que o destino era a cidade de São Paulo (SP), mas que retornava sem carga no veículo. Foi então que os policiais decidiram realizar uma vistoria no veículo. Eles localizaram um fundo falso onde encontraram alguns tabletes de substância análoga à maconha.

Durante as buscas, os policiais solicitaram o apoio de um cão farejador da Guarda Municipal de Marabá. O animal indicou a presença de mais drogas próximo aos pneus erguidos do eixo do caminhão. Após remover e abrir os pneus, foram encontrados mais tabletes, totalizando 295 unidades e 325 quilos de maconha.

Questionado pelos policiais sobre o entorpecente encontrado, o motorista revelou que receberia aproximadamente 20 mil reais pelo transporte. Segundo a PRF, a droga apreendida representa um prejuízo estimado em mais de 700 mil reais para o crime organizado.

O motorista foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, à delegacia da Polícia Federal em Marabá, para a realização dos procedimentos cabíveis. Ele deve ser autuado pelo crime de tráfico de drogas.