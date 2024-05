PM e PC apreendem droga e cerca de R$ 170 mil durante cumprimento de mandado no interior do Pará

As polícias Civil e Militar apreenderam três papelotes de oxi e cerca de R$ 170 mil, em uma ação conjunta realizada na tarde de quarta-feira (08/05), em Maracanã, município da região nordeste do Pará. Tudo aconteceu durante o cumprimento de uma ordem judicial de busca e apreensão contra Vicente dos Santos. Conhecido pelo apelido de “Alemão”, o homem detido também tem dois mandados de prisão em aberto, conforme o relato da PM.

De acordo com as autoridades, “Alemão” é envolvido com o tráfico de drogas. As buscas por ele foram realizadas simultaneamente em quatro endereços. Conforme a investigação policial, Vicente estaria escondido em Maracanã. Além disso, a PC levantou que as casas dos irmãos deles e da companheira estariam, supostamente, servindo de esconderijo para o suspeito.

A operação foi deflagrada em conjunto com a Superintendência da Zona do Salgado, contando com o apoio da 12ª Seccional, Delegacia de Magalhães Barata, de Igarapé-Açu e Polícia Militar de Maracanã e Igarapé-Açu. Enquanto isso, Vicente segue sendo procurado pela polícia. O material apreendido foi encaminhado para a delegacia.