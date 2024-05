Mulher é assassinada a tiros em Maracanã

Patrícia Rodrigues Fiel, de 47 anos, foi assassinada a tiros no fim da noite de quarta-feira (9), no bairro Itacoã, que fica em Maracanã, município da região nordeste paraense. Apesar de não terem visto quem cometeu o crime, moradores relataram às autoridades que ouviram o estampido de cerca de seis disparos de arma de fogo. As dinâmicas e motivações do homicídio ainda não foram reveladas, mas estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Por volta das 23h35, o 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foi informado que na Rua da Rampa, teria ocorrido um homicídio. O corpo da mulher foi localizado assim que a PM chegou no local. Pessoas da região ainda relataram à PM que Patrícia era usuária de drogas.

Uma filha da vítima foi ouvida pela polícia na manhã desta quinta (9), para ajudar a PC no esclarecimento do homicídio. Em nota, a Polícia Civil informou à redação integrada de O Liberal que "equipes da delegacia de Maracanã trabalham para identificar e localizar o suspeito do homicídio de Patrícia Rodrigues Fiel". Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.