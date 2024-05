Adolescente morre após ser baleada em arena, no Guamá

Uma adolescente de 17 anos morreu após ser baleada por um homem ainda não identificado na noite de quarta-feira (8/05), em uma arena esportiva, no bairro do Guamá, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima participava de um jogo de futebol com as amigas no estabelecimento, localizado na avenida José Bonifácio, quando o homem entrou no local para cometer o assassinato.

Pessoas que estavam no local informaram que o executor da adolescente entrou na arena por volta de 21h. Ele usava roupas pretas e um capacete de moto, o que impediu que as testemunhas o reconhecessem. Ainda segundo o relato, o homem observou o local por alguns minutos e constantemente olhava para o celular que tinha nas mãos, como se procurasse por alguma pessoa. Momentos depois ele foi para a parte de trás do local e fez os disparos contra a adolescente. Populares informaram que ao menos três disparos atingiram a costa da jovem e outros dois a região da cabeça.

Após o crime, o homem fugiu correndo da arena. Os amigos da adolescente correram para tentar socorrê-la. Vídeos feitos no local mostram as pessoas carregando a jovem e a levando para fora do estabelecimento. A adolescente foi encaminhada para o Pronto Socorro do Guamá, onde deu entrada em estado grave. Minutos depois os médicos informaram que a adolescente não resistiu e evoluiu a óbito.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional do Guamá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio da adolescente. Imagens serão coletadas e testemunhas ouvidas para auxiliar nas investigações.