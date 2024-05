Colisão entre motocicletas deixa mulher morta e homem ferido em Parauapebas

Silvia Daniela Lopes Amaral, de 46 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito, na tarde desta quarta-feira (8), no bairro União, em Parauapebas. Ela estava em uma motocicleta, quando colidiu com outra.

Testemunhas disseram que a mulher trafegava na rua 4 e o outro condutor, um homem ainda não identificado, andava na rua F, quando ambos se chocaram no ponto de encontro das duas ruas.

Com o impacto da batida, a mu​lher caiu no chão e bateu a cabeça, morrendo ainda no local. Já o homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar e não corre risco de morte.

Agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas (DMTT) estiveram no local para organizar o trânsito que ficou congestionado. As informações são do site Correio de Carajás.