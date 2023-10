Dupla suspeita de assalto é presa na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Dois homens que não tiveram nomes divulgados foram presos no final da tarde desta segunda-feira (2), na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Bengui, em Belém, suspeitos de praticarem assalto. Com eles, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, além de celulares.

A prisão foi realizada por homens da Guarda Municipal de Belém (GMB) que realizavam o motopatrulhamento na área. Os agentes relataram que foram abordados por um mototaxista e este denunciou que suspeitos em um carro, modelo Fox, estariam praticando assaltos nas redondezas.​

Segundo a Guarda Municipal, os agentes saíram em diligências e conseguiram visualizar, nas proximidades de uma escola de idiomas, um carro com as mesmas características repassadas pelo mototaxista.

O veículo e a dupla foram abordados e, durante a revista, foram encontrados um simulacro semelhante a uma pistola e cinco celulares.

A Polícia Militar também deu apoio à ação da Guarda. A dupla, que já tem passagem pela polícia, foi encaminhada para a Seccional da Marambaia para os procedimentos cabíveis. Na sequência, os suspeitos foram encaminhados para o Sistema Penal e aguardam decisão da justiça paraense.