Suspeitos de assaltar depósito de bebidas morrem após serem baleados pela PM em Castanhal

Dois homens, ainda não identificados, morreram após serem baleados por policiais militares durante confronto policial, em meio a uma tentativa de fuga, na noite da última quinta-feira (28), em Castanhal. A suspeita é de que o bando tenha assaltado, a mão armada, um depósito de bebidas no bairro São José. Eles estariam conduzindo em uma moto Honda Fan de cor azul e, na fuga, teriam trocado tiros com os militares. As informações são do Correio do Norte.

A ação dos assaltantes foi registrada por câmeras de segurança. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver o momento em que eles invadem o estabelecimento e coagem as pessoas que estavam no local. A PM foi acionada por moradores da região no momento em que realizavam um patrulhamento na área. Por volta das 21h, a guarnição localizou os suspeitos, que não obedeceram a ordem de parada e tentaram fugir.

Durante a tentativa de fuga, os suspeitos caíram e abriram fogo contra os policiais, seguindo em direção a uma vila, no momento em que foram atingidos pelos disparos da PM. Os dois homens chegaram a ser socorridos e ainda foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram aos ferimentos e evoluíram a óbito.

Com os suspeitos, foi apreendido um revólver calibre 38, uma arma artesanal, um celular e a motocicleta utilizada na fuga. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.