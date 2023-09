Assalto em Porto de Moz: Segup confirma morte de três suspeitos de roubo a agência bancária

Um assalto a uma agência bancária, localizada na Avenida 19 de Novembro, deixou ao menos 3 mortos, na madrugada deste sábado (30), no centro do município de Porto de Moz, na região paraense do Baixo Amazonas. Conforme as informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), uma quadrilha de assaltantes especializada em roubo a bancos teria explodido e assaltado a agência. No entanto, durante a fuga acabou se deparando com uma equipe de policiais militares.

VEJA MAIS

De acordo com os relatos iniciais, até o momento 10 pessoas são suspeitas de participação na ação criminosa. Apesar das informações repassadas pelas autoridades, moradores do município relatam que quatro homens teriam sido mortos durante confronto com a PM. Além disso, dois teriam sido baleados e dois acabaram presos. A polícia continua a busca por outros dois que continuam evadidos. A situação assustou os moradores. Vários vídeos que foram compartilhados nas redes sociais e mostram momentos da ação, como a situação que ficou a agência bancária após ter sido explodida. As portas de vidro do local foram quebradas e algumas máquinas danificadas devido à explosão.

Segundo os relatos da população, após o roubo os assaltantes foram perseguidos pela guarnição policial que fazia rondas na área. Os suspeitos teriam se dispersado e pulado os muros das casas de moradores. Além de também terem invadido algumas residências na tentativa de se esconder.

Os suspeitos estariam portando várias bolsas e mochilas onde estavam armas, aparelhos celulares, ferramentas e maquinários que foram usados para realizar o arrombamento na agência bancária e serrar os caixas para ter acesso ao dinheiro. A Polícia Militar, juntamente com agentes da Polícia Civil, ainda estariam realizando rondas pelas ruas e buscas nas casas de moradores na tentativa de encontrar outros envolvidos que possam estar escondidos. A operação, que mobilizou vários agentes e viaturas, ainda está em andamento.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que três suspeitos de envolvimento na tentativa de furto qualificado a uma agência bancária, na madrugada deste sábado, morreram após trocarem tiros com os agentes de segurança pública. Outras cinco pessoas foram presas em flagrante. Agentes da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco (DRRAB) em parceria com as polícias Civil e Militar, fazem buscas para localizar mais dois suspeitos.