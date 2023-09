Suspeitos de assaltar uma agência bancária em Viseu são mortos durante confronto policial

Três homens, de identidades ainda não reveladas, foram mortos em confronto com policiais militares no início da tarde desta segunda-feira (11), em Viseu, no nordeste paraense. Informações que circulam pelas redes sociais apontam que os suspeitos estariam envolvidos em um assalto a uma agência no município.

Buscas pelo grupo foram feitas ainda na tarde desta segunda-feira. De acordo com informações preliminares, um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública também foi usado durante a operação. As informações são do perfil B1 Bragança Notícias.

O caso

O assalto ao banco teria ocorrido durante a madrugada da última sexta-feira (8). A ação teve início por volta de 1h, quando os suspeitos - em torno de cinco, segundo testemunhas - invadiram a agência. Eles utilizaram explosivos para destruir o interior do estabelecimento. Alguns caixas eletrônicos chegaram a ser quebrados.

Após o assalto, o grupo tomou o acesso de saída da cidade levando diversas pessoas feitas reféns, usadas como escudo humano, e efetuando vários disparos para evitar que a polícia se aproximasse. Cápsulas de projéteis de grosso calibre foram recolhidas por moradores nas redondezas do banco. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o barulho intenso das explosões.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que prendeu na segunda-feira (11) um dos suspeitos de envolvimento no assalto à agência bancária de Viseu, na madrugada da última sexta-feira (8). Já os outros três envolvidos teriam vindo a óbito após o confronto com as forças de segurança.

“Na operação, 4 fuzis também foram apreendidos, além de munições, explosivos, telefones celulares e outros equipamentos usados no crime. As diligências continuam, na região, em busca de outros integrantes da quadrilha, que fugiram”, acrescentou no comunicado.