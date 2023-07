'João da Vila Jiboia', foragido e suspeito de assalto a banco, é preso no interior do Pará

No último domingo, 2, durante a operação Efeito Dominó, deflagrada pela Polícia Militar de Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense, José João Pereira, conhecido como 'João da Vila Jiboia', foi preso após ter a localização denunciada de forma anônima. O detido já estava foragido, acusado de integrar facção criminosa, e ainda é suspeito de envolvimento em um assalto a banco no município de Garrafão do Norte.

VEJA MAIS

Segundo informações apuradas pelo Correio do Norte, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um foragido da Justiça de alta periculosidade, acusado de integrar uma organização criminosa denominada 'Quadrilha do Elizeu', estaria em um bar consumindo bebidas alcoólicas. Ele também seria suspeito de participação em um assalto a banco, em Garrafão do Norte e - já segundo o setor de inteligencia do 11º Batalhão da PM à página de notícias - também seria integrante do Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil.

Diante das informações, a guarnição foi ao local indicado na Vila Jiboia, em Cachoeira do Piriá, porém, José João Pereira não estava mais no bar citado na denúncia. Todavia, dando continuidade à busca até o Bar Beira Rio, os militares avistaram o procurado que chegou a tentar fugir, mas não obteve êxito, sendo preso e apresentado na Delegacia de Cachoeira do Piriá.

Ainda segundo a página de notícia, há mais de seis meses informações vinham sendo coletadas levar à prisão do foragido, que também seria envolvido em diversos roubos a fazendeiros e comerciantes das vilas pertencentes a cidade de Cachoeira do Piriá.