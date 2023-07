Irmão que matou o outro com garfo de churrasco é condenado a regime semiaberto em Belém

Um homem, identificado como Paulo Sérgio Ferreira Conceição, foi condenado nesta segunda-feira, 3, na 4ª Vara do Tribunal do Júri, em Belém, por ter matado o irmão José Marçal Ferreira Conceição, utilizando um garfo de churrasco. O crime foi cometido há quase 13 anos, no dia 13/07/2010, no distrito de Outeiro, supostamente motivado por uma briga em torno de um terreno, que seria herança dos irmãos.

A sessão do júri foi presidida pelo juiz Cláudio Hernandes Silva Lima. O réu foi indiciado por homicídio qualificado, mas condenado por homicídio simples, de acordo com o requerimento do promotor de justiça, Guilherme Chaves Coelho. Posteriormente, os advogados de defesa de Paulo Sérgio - Carlos Felipe Alves e Gustavo Ramos Melo - sustentaram tese de homicídio culposo ou legitima defesa própria, terminando por defender a tese de lesão corporal seguida de morte, sendo esta última acatada pelos jurados.

Diante disso, o réu foi condenado a sete anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sendo concedido o direito de apelar da condenação em liberdade.

O caso

Em depoimento, policiais militares envolvidos no caso disseram aos jurados que, ao chegarem ao local da ocorrência, à época, a vítima já estava morta, tendo sido agredida pelo irmão com golpes de arma perfuro-cortante, no caso, um garfo de duas pontas utilizado no preparo de churrasco. O então suspeito foi encontrado pela polícia já amarrado por moradores da área.

Um policial informou que Paulo Sérgio Ferreira Conceição estava chorando, "arrependido". O outro o policial que depôs observou que o réu estava bastante embriagado naquela ocasião.