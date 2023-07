Delegado de Uruará é baleado sete vezes durante suposta intervenção policial

O Delegado de Polícia Civil de Uruará, sudoeste do Pará, Luciano Francisco Ferreira, que está à frente da Operação Curupira, foi alvejado por sete tiros, na madrugada desta segunda-feira (3). O caso, que supostamente se trata de uma intervenção policial, ocorreu no centro da cidade onde ele atua na instituição policial. Além da vítima, um suspeito, identificado como Carlos Eduardo, foi baleado por dois investigadores e apontado como autor dos disparos que atingiram o delegado. O estado de saúde de Luciano, que está entubado, é tido pela polícia como delicado, enquanto o de Carlos não foi revelado. Com informações do O Estado Net e Gazeta Real.

Luciano foi socorrido e encaminhado às pressas para o Hospital Municipal onde foi submetido a intervenção cirúrgica. Ele deve ser transferido ao Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), por UTI aérea que está sendo mobilizada pelo governo do estado do Pará.

Após dar entrada no Hospital Municipal de Uruará, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado pela equipe médica e encaminhado para a sala de cirurgia.

Por nota, a PC informou que o caso é investigado pela delegacia de Uruará. “Durante uma intervenção policial, um agente e um suspeito ficaram feridos. Ambos foram encaminhados para uma unidade de saúde. Diligências são realizadas para coletar mais informações sobre o ocorrido”, o restante do comunicado.

A polícia segue fazendo buscas pelos dois comparsas de Carlos Eduardo, que o deixaram no hospital e fugiram. A suposta troca de tiros entre policiais e os criminosos ocorreu na madrugada desta segunda-feira (3), por volta das 06h00, na Praça da Bíblia. Luciano Francisco Ferreira é o delegado responsável pelas investigações contra os crimes ambientais naquela região.

Operação Curupira

Deflagrada em fevereiro deste ano, a Operação “Curupira” é realizada para combater a exploração ilegal da floresta amazônica nas regiões oeste e sudeste do Estado, e também, retirar o estado do Pará do Ranking dos Estados que contribuem para a degradação da fauna e flora da Amazônia.