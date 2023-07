Jovem de 20 anos morre na Praia Grande no primeiro fim de semana de julho em Outeiro

O primeiro fim de semana de julho na ilha de Outeiro registrou um provável afogamento, no último domingo, 2, cuja vítima foi um jovem de 20 anos identificado como Renan Neves Sacremento. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informa que o rapaz foi encontrado, já sem vida, após as buscas subaquáticas.

De acordo com informações do CBM, com base em detalhes repassados por familiares que estavam com Renan na Praia Grande, uma das praias mais frequentadas durante o veraneio na Ilha, Renan entrou na água por volta das 13h40 e rapidamente desapareceu. Com isso, os guarda-vidas da praia foram acionados.

A equipe iniciou as buscas pelo rapaz fazendo uso de um bote, porém, não conseguiu localizá-lo, sendo necessário acionar a equipe de mergulhadores do CBMPA. Chegando ao local, esses profissionais deram início às buscas subaquáticas, que duraram cerca de 15 minutos. Por volta das 15h10, o corpo de Renan foi localizado.

Os bombeiros removeram o corpo do jovem para o 1° Grupamento Marítimo e Fluvial (1° GMAF) para que a Polícia Científica assumisse o trabalho de perícia.