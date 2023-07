Mãe é presa após ser filmada tentando subornar policiais para libertar filho detido em Itaituba

Uma mulher, de nome não revelado, foi presa, na madrugada deste domingo (2), após tentar subornar policiais para libertar o filho dela, Railander da Costa Dias, em Itaituba, sudoeste do Pará. Ele havia sido detido, por volta das 3h, suspeito de tráfico de drogas. As informações são do Giro Portal.

Segundo a polícia, durante um patrulhamento rotineiro, Railander não teria aceito ser revistado e fugiu. Os PMs teriam suspeitado da atitude dele e foram investigar. Ao ser pego, os militares localizaram quatro pacotes com pó branco, semelhante à cocaína, pesando aproximadamente 212 gramas.

Railander, que estava pilotando uma motocicleta Honda, de cor preta, inicialmente permaneceu em silêncio quando questionado sobre a existência de mais drogas e os locais de tráfico. Depois, ele indicou que poderia levar os policiais a pontos específicos de venda de drogas na região.

Durante a abordagem, Railander fez uma ligação para sua mãe e informou que ela estava a caminho e iria trazer uma quantia em dinheiro. Segundo a polícia, ao chegar no local, ela se dirigiu até o carro onde estavam os agentes.

No vídeo feito por um dos agentes, é possível ouvir quando ela oferece R$ 2.400 em dinheiro e R$1.600 via transferência bancária. Quando a mulher começa a conferir o dinheiro, confirmando a intenção de suborno, o policial dá voz de prisão a mulher.

A genitora e o filho, junto com o material apreendido, foram conduzidos à 19ª seccional Polícia Civil para as devidas providências.