Ação criminosa em Ananindeua resulta em perseguição, morte, atropelamento e casa invadida

Uma ação criminosa na noite de sábado(30), no município de Ananindeua, resultou em perseguição, atropelamento, colisão em residência e quatro homens mortos. Tudo começou após policiais militares do 6º Batalhão serem informados de que quatro homens em um veículo Kwid de cor branca estariam cometendo assaltos na estrada do Guajará.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, que foi registrado na madrugada deste domingo (1), o policial militar Josias Pantoja Pinheiro recebeu a informação por meio do rádio e deu início às buscas. Pelo menos cinco viaturas da polícia militar se envolveram no caso.

A intervenção policial começou na estrada do Guajará, próximo a WE59. Em meio a perseguição, o policial relata que um dos homens começou a atirar contra a viatura. O veículo Kwid continuou a fuga em direção a SN21 e depois em direção ao bairro do Paar.

Quando o veículo trafegava pelo canteiro central do bairro ocorreu a segunda troca de tiros. O veículo seguiu em direção à avenida Independência, pela contramão até a estrada do Icuí, sentido Cidade Nova. Nesse local, algumas viaturas se juntaram para fazer a abordagem.

Em frente ao Corpo de Bombeiros, o veículo passou em alta velocidade pela lombada e acabou gerando no atropelamento de dois motociclistas, que não tiveram o nome informado, mas o boletim informa que eles foram socorridos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

A fuga continuou na SN03, sentido Praça da Bíblia. Na Avenida Hélio Gueiros, trocaram tiros com a Guarda Municipal que acabou se juntando às buscas. Depois, seguiram para a Rodovia Transcoqueiro e entraram no conjunto Valparaíso, local que tinha uma barreira, na qual não pararam.

A busca só finalizou porque após o motorista do kwid colidir em um residência na rua Tapajós sentido loteamento Açaizal,. Uma viatura da Polícia Militar também colidiu com o veículo em fuga. Os passageiros desceram do carro e, segundo os policiais militares, continuaram efetuando disparos contra a polícia, que revidou. Os quatro homens foram atingidos. A identidade dos homens não foi divulgada.

A Polícia Civil informa que quatro homens suspeitos de roubar um carro morreram em confronto com a PM no último sábado (30), em Ananindeua. Armas, munições, celulares, facas e o veículo usado no crime foram apreendidos e apresentados na Seccional de Ananindeua.

Também por meio de nota, a Polícia Militar informa que equipes, em ronda, se depararam com quatro homens, armados, roubando uma vítima, no bairro Guajará, em Ananindeua. Houve troca de tiros, e os suspeitos não resistiram aos ferimentos. A PM apreendeu aparelhos celulares, armas, placas frias e documentos.