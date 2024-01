Homem agride a própria irmã a pauladas no interior do Maranhão

Um homem foi flagrado agredindo uma mulher a pauladas, no povoado Vila Nova, na zona rural de Monção, a 244 km de São Luís, no Maranhão. O autor do crime, segundo a Polícia Civil do Maranhão, é irmão da vítima. Uma testemunha filmou a agressão.

De acordo com o G1 Maranhão, o suspeito está foragido e é procurado pela polícia. As autoridades no caso disseram que a motivação do crime seria uma discussão familiar. O estado de saúde da vítima não foi revelado.

O vídeo do crime, que tem quase dois minutos de duração, mostra a vítima jogada ao chão enquanto é agredida a pauladas. Os golpes atingem as costas e parte da cabeça dela. "Meu Deus. Misericódia", diz uma pessoa ao fundo da gravação, incrédula com o que vê.

Uma outra mulher vai em direção a câmera enquanto o homem berra para a vítima levantar. "Quem quiser dá parte pode dar", diz outra testemunha sobre denunciar a violência à polícia. Pela filmagem, é possível notar que ninguém se aproxima da vítima para tentar socorrê-la ou tentar impedir o homem de agredi-la.

Pelas redes sociais, alguns perfis divulgaram que o caso teria ocorrido no município de Uruará, no sudoeste do Pará. Procurada pela reportagem da redação integrada de O Liberal para esclarecer se o crime aconteceu ou não no Estado, a Polícia Civil paraense informou que, até às 15h desta quinta-feira (4), o caso não tinha sido registrado na Delegacia de Uruará.

“A PC reforça a importância da formalização da ocorrência para que o caso seja apurado. A denúncia pode ser repassada presencialmente na unidade policial, via disque-denúncia, no número 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181 com a Iara”, reforçou a instituição.