Corpo de homem é encontrado com sinais de pauladas em Redenção

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, provavelmente a golpes de pau, na manhã de domingo (25) em Redenção, município no sul do Pará. O corpo dele foi encontrado na rua C, no Setor Santos Dumont.

Próximo ao corpo havia um pedaço de madeira. Uma equipe da Delegacia de Homicídio de Redenção iniciou as investigações para tentar identificar a vítima e descobrir a possível motivação do homicídio. O homem é moreno e aparenta ter aproximadamente 30 anos.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do crime. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.