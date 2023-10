Jovem de 18 anos é morto a pauladas em Uruará; polícia investiga o caso

Moradores encontraram o corpo de Henrique Cardoso dos Santos, de 18 anos, na manhã de domingo (29), no bairro Parque Ipê, em Uruará, no sudoeste do Pará. A vítima estava perto de uma motocicleta e de um pedaço de madeira ensanguentado, que é tido pelas autoridades, de forma preliminar, como a arma do crime. Até o momento, ninguém foi preso. A motivação do homicídio está sendo apurada pela Polícia Civil.

Os residentes da área, responsáveis por localizar Henrique morto, acionaram as autoridades competentes. Após a confirmação da identidade da vítima, o corpo foi encaminhado ao necrotério do Hospital Municipal de Uruará.

Segundo o portal Correio de Carajás, um inquérito foi instaurado pela polícia e as apurações do caso estão em andamento para elucidar o que motivou a morte de Henrique e quem está por trás do homicídio. A redação integrada de O Liberal procurou a PC para comentar o caso e aguarda retorno.