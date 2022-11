Moradores de Belém relatam 'clarão' no céu na madrugada desta quinta-feira (10)

Moradores de Belém afirmam ter avistado "clarões" no céu da capital paraense, na madrugada desta quinta-feira (10). Os relatos diversos feitos nas redes sociais indicam que as rajadas de luz foram das cores verde ou azul e que deixaram rastros de faísca e fumaça. Há quem aposte que se tratou de um meteoro.

O "clarão" intrigou os belenenses. "Na janela do meu quarto passou um 'clarão' verde. Algo surreal", escreveu no Twitter o internauta Arnaldo Reis. "Credo parecia uma coisa maluca esse 'clarão' verde. Como se tivesse explodindo algo ou até mesmo uma nave espacial, rápido demais. Belém está estranha", completou.

Outra adepta da mesma rede social afirma que o suposto "clarão" deixou um rastro de fogo no céu. "Acabei de ver um meteoro, ou sei lá o que, passar. Foi um 'clarão' e deixou um rastro de fogo no céu. Estou me tremendo", relatou a internauta identificada apenas como Haru.

"Eu nunca tinha visto algo desse tipo na minha vida. Eu estava andando na rua de casa, olhando para o chão, quando me deparo com uma luz verde muito forte sobre a minha pessoa. Quando eu olhei para cima, a luz simplesmente se moveu deixando um rastro no céu de fogo e fumaça", contou outro usuário do Twitter, intrigado.