Câmeras de segurança flagram 'clarão' no céu de Belém; Inmet não registrou fenômenos meteorológicos

O suposto "clarão" no céu de Belém, que intrigou os moradores da capital paraense na madrugada de quinta-feira (10), foi flagrado pelo circuito interno de segurança da casa de uma seguidora das redes sociais de O Liberal. O vídeo, cedido à reportagem, marca 00:52:06 e mostra o que seria o reflexo da rajada de luz, que durou uma fração de segundo e chegou a iluminar o quintal da residência.

Assista:

Os relatos diversos, feitos nas redes sociais, indicam que as rajadas de luz foram das cores verde ou azul e que deixaram rastros de faísca e fumaça. Há quem aposte que se tratou de um meteoro. "Gente, que noite foi essa? Não estava conseguindo dormir, sensação estranha, de repente, um 'clarão', mas ainda meio adormecida pensei que era a luz de algum carro, mas logo lembrei que nunca vi luz dentro de casa", escreveu a internauta Lívia de Sá, ao compartilhar o vídeo.

"Enfim, olhei a hora por algum motivo, 00:52. Daí, por curiosidade, fui ver na câmera e aparece o 'clarão', mas quando vi era bem mais forte, iluminou meu quintal", completou ela.

Inmet não registrou fenômenos meteorológicos na madrugada de ontem (10)

Procurado pela reportagem, o coordenador do 2º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), José Raimundo Abreu, disse que não foram registrados fenômenos meteorológicos com as características citadas na madrugada de quinta (10), mas apontou quais são as suspeitas. "Isso pode ser mesmo a queda de meteoro, mas não podemos afirmar, a não ser só essa hipóteses, de que esse rastro de luz possa ser a queda de um meteorito