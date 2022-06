Clarão supostamente no céu do Pará intriga internautas; vídeo

Imagens de um clarão supostamente registrado nos céus do Pará ganharam as redes sociais na noite dessa quarta-feira (22), intrigando internautas. O registo teria sido feito próximo à orla do município de Vigia, sob o rio Guajará Mirim, na região nordeste paraense. No vídeo, é possível observar um objeto – ao que parece ser uma aeronave - subindo no céu e deixando um rastro de fumaça.

Há informações de que o clarão também teria sido visualizado na Baía do Sol, em Mosqueiro, distrito de Belém e em Maracanã. Após a repercussão das imagens, alguns internautas levaram na brincadeira, afirmando ser o personagem Tony Stark, o Homem de Ferro, sucesso da Marvel. Outros cogitaram a hipótese de ser uma missão espacial.

Os que apostaram se tratar de um foguete podem estar corretos. Isso porque foi lançado, às 18h50, o foguete Ariane 5, carregado de satélites. O lançamento ocorreu no Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa.

Assista ao vídeo:

De acordo com o Uol, os dois aparelhos de telecomunicações europeus vão ajudar a melhorar os serviços de conexão de internet. Esse foi um dos primeiros lançamentos após início da Guerra na Ucrânia e o bloqueio de viagens espaciais, saindo de solo Russo.