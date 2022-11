Ato marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, em Belém

Pessoas que enfrentam a dor da perda violenta de um familiar em acidente de trânsito em Belém, se reuniram neste domingo, 20, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Os representantes do movimento social organizado realizaram um ato simbólico em um ponto de travessia da Avenida Augusto Montenegro, no distrito de Icoaraci, que acaba de receber semáforo e faixa de pedestres há muito tempo aguardado.

Nilza Santos lamenta a perda da irmã, Gracieli Lopes, de 19 anos, ocorrida há 10 anos. “Ela estava gestante, sentada na calçada com uma amiga. O motorista passou alcoolizado e mexeu com ela. Ela não ligou. Ele voltou e subiu com o carro na calçada, imprensou ela na parede. A amiga escapou. A lei de trânsito de muito fraca, queria que mudasse. Ele ficou seis meses presos, foi a júri e pegou (condenação) um ano e oito meses, mas está livre. Não aceitei até hoje. Ele mora no bairro e quando passa faz cara de riso. Revoltante”, desabafa.

O ato simbólico foi organizado pela Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Pará (OAB-PA) com as participações de representações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Instituto Vida Pará, União dos Coordenadores de Bike do Pará (UCBPA), secretarias municipal e estadual de Saúde (Sesma e Sespa), Universidade do Estado do Pará (UEPA) e Escola Fé em Deus,

Também foram distribuídos panfletos de conscientização no trânsito. (Ivan Duarte/ O Liberal)

Quando o semáforo fechava, os participantes do ato esticavam na faixa de pedestre uma longa faixa com os rostos das vítimas de acidentes de trânsito, além de distribuir panfletos. Entre as vítimas lembradas no ato, estava a cantora Cleide Moraes, que foi morta por um condutor, que invadiu a contramão na PA-391, quando a cantora retornava da ilha de Mosqueiro, em 26 de julho de 2020.

Instituições

A titular da Comissão de Trânsito da OAB-PA, Cristina Louchard, explica que o local escolhido para o ato foi palco de muitos acidentes de trânsito antes da instalação do semáforo com faixa de pedestre. O local serve de travessia para estudantes de três escolas públicas, clientes de um hipermercado e moradores de condomínios próximos.

“Estamos também reivindicando a instauração de procedimentos policiais, como o caso do Ozias Souza, vítima de atropelamento em 22 de outubro deste ano, em Ananindeua. Ele ficou paraplégico, ainda está internado, e a polícia ainda não identificou o autor, mesmo a família já tendo entregue cinco endereços do veículo envolvido”, contou. Outra cobrança é sobre a implantação da delegacia especializada em acidente de trânsito.

A enfermeira Rosa Helena Monteiro, da Sesma, explicou que a instituição possui o programa Vida no Trânsito, eu dialoga com várias instituições e atua com a orientação para a prevenção de acidentes de trânsito. “A maioria dos acidentes são causados pelo uso de álcool, condutores cansados que dormem ao volante e a distração pelo uso do celular. Os hospitais de pronto-socorro municipais e o Metropolitano costumam receber muitas vítimas de acidentes de trânsito”, disse.

A professora da UEPA, Diana Lemes Ferreira, falou do projeto pedagógico Em Movimento, que realiza atividades de educação no trânsito, como oficinas em escolas de educação infantil e de ensino fundamental, formação de professores, orientação de pesquisas e a publicação de livro e de cartilhas para o público infantil. “Também estamos atuando na educação junto aos ribeirinhos para a prevenção de escalpelamentos, pois o nosso trânsito não é só na rodovia, mas há pouca intervenção junto aos ribeirinhos”.