​Comando Militar do Norte desmonta garimpo ilegal e apreende equipamentos no Oiapoque

Homens do Comando Militar do Norte (CMN), por meio da 22ª Brigada de Infantaria de Selva e suas Organizações Militares Subordinadas, desmontaram um garimpo ilegal na região de Oiapoque, no Amapá, e apreenderam diversos equipamentos como motosserras, baterias, rádio, armamento e munições. Os militares utilizaram explosivos para detonar túneis de extração ilegal de ouro. Ninguém foi preso. A ação ocorreu durante a Operação Grão Pará entre os dias 14 e 25 de novembro, na região de fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, área sensível de exploração de garimpo ilegal e contrabando.

VEJA MAIS

De acordo com informações divulgadas pelo CMN, ninguém foi encontrado trabalhando, porém o local apresentava características de estar ativo pela aparência das escavações e equipamentos apreendidos. A operação contou com a participação de mais de 750 militares, 59 viaturas, 13 embarcações e 02 aeronaves. Além disso, algumas atividades foram realizadas em parceria com as Forças Armadas da Guiana Francesa, que também possui interesses comuns no combate aos ilícitos transfronteiriços naquela região.

O Comando Militar do Norte também contou com cooperação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no combate à exploração do meio ambiente; do Ministério Público do Trabalho para combater o trabalho escravo; e ainda das Polícias Federal, Rodoviária e Militar para a fiscalização e monitoramento via terrestre, principalmente, pela BR 156, Rodovia que liga as cidades de Oiapoque (AP) até Laranjal do Jari (AP).