Lula e Janja desembarcam na China e são recebidos por Dilma Rousseff, presidente do banco do Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva desembaram em Xangai, na China, por volta das 22h30 desta quarta-feira (12), no horário local (11h30 no horário de Brasília). Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acompanhava a comitiva de Lula, que foi recebida pela ex-presidente Dilma Rousseff, eleita para comandar o Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do Brics – bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - e que tem sede na cidade chinesa.

Dilma tomará posse na presidência da instituição em solenidade está marcada para quinta-feira (13).

No país asiático, Lula terá um encontro, em Pequim, com o presidente da China, Xi Jinping, na sexta-feira (14). Ele também deverá se reunir com lideranças políticas e empresários. Durante esses encontros, o petista deve tratar de temas como relações comerciais, guerra entre Rússia e Ucrânia e de questões de governança global. Na volta ao Brasil, está programada uma parada nos Emirados Árabes Unidos.