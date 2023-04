Viagem de Lula à China repercute entre pesquisadores em Belém

A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, nesta terça-feira (11), momento em que o governo federal completa 100 dias de gestão, repercute em diversos segmentos no país. As perspectivas de economistas e cientistas sociais recaem sobre dois temas principais: o processo de paz na Ucrânia e novos acordos comerciais.

O tema ambiental também pode ter destaque a partir da defesa da economia limpa para a sustentabilidade da Amazônia, conforme enfatizou a doutora em desenvolvimento sócio ambiental, em Belém, Ivana Oliveira, na noite desta terça-feira.

“A abertura de diálogo no campo internacional é importante após quatro anos de silêncio sobre diversos temas, principalmente, sobre as questões da Amazônia”, afirmou Ivana Oliveira, que é docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura, da Universidade da Amazônia (Unama).

Amazônia é um ativo do Brasil, diz pesquisadora

Ivana Oliveira frisou que “a Amazônia é um ativo do Brasil, a nossa perspectiva é de o tema compor a agenda. Há a questão do Fundo da Amazônia, com adesões importantes de países como a Alemanha e a Noruega. É possível então que a China se interesse”.

A pesquisadora recordou que, na última segunda-feira (10), em entrevista a uma emissora de rádio, no Rio de Janeiro, o presidente Lula informou que no próximo mês de junho deverá participar de um encontro com representantes do Congo e da Indonésia para discutir a questão das florestas nos países.

O presidente explicou que o Brasil foi convidado pelo Congo para o evento, assim como a Indonésia. Os três países têm 52% das florestas tropicais do planeta.

“A Amazônia coloca o Brasil em posição de destaque na política internacional. Inclusive, sobre este encontro no Congo, em junho, Lula já afirmou que pedirá ao Congo para convidar outros países da América do Sul, lembrando que Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela e Equador também têm áreas de floresta tropical”, afirmou a professora Ivana Oliveira.