Lula viajará com 240 empresários para a China, maior parceiro comercial do Brasil

O Palácio do Itamaraty anunciou, nesta sexta-feira (17), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá viajar oficialmente para a China no final do mês acompanhado por 240 empresários. Dentre esses empresários, 90 são do setor de agronegócios. De acordo com o Itamaraty, o governo brasileiro não irá arcar com os custos da viagem dos empresários. A delegação também contará com a presença de ministros e parlamentares, mas ainda não foi confirmada a lista.

Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Durante a viagem, que será a primeira de Lula para o hemisfério oriental, o governo brasileiro pretende fortalecer os laços com Pequim e diversificar os produtos exportados para o país, não se concentrando apenas em commodities, como soja e minério de ferro. Além disso, também estarão em pauta a colaboração em tecnologia e o combate à fome.

O embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty, afirmou que um dos temas da visita será o desenvolvimento, incluindo tecnologia, mudança do clima, transição energética e combate à fome. Ele também ressaltou que esse será um momento em que Brasil e China falarão para o mundo, o que estará entre os objetivos da viagem.

A viagem oficial de Lula acontecerá entre os dias 26 e 31 de março. A agenda oficial prevê que, no dia 28, Lula se encontrará com autoridades chinesas, incluindo o presidente Xi Jinping. No dia seguinte, a comitiva brasileira participará de um seminário empresarial.

A guerra entre Rússia e Ucrânia também será tema de conversa entre Lula e Xi, com o presidente brasileiro buscando atrair a China para uma iniciativa de criação de um grupo de países que possa intermediar negociações de paz para encerrar o conflito.