Presidentes da China e Rússia marcam reunião para a próxima semana

O presidente da China, Xi Jinping, irá à Rússia na semana que vem para se reunir com Vladimir Putin. De acordo com o serviço de inteligência do Reino Unido, os dois países têm ensaiado uma parceria militar. O encontro foi confirmado pelos governos chinês e russo. Em comunicado, o Kremlin afirma que Xi e Putin debaterão a "cooperação estratégica" entre as duas nações.

A visita do presidente Xi Jinping à Rússia será de 20 a 22 de março, a convite do presidente Vladimir Putin, segundo o ministério das Relações Exteriores da China. A última visita do líder chinês ao território russo havia sido em 2019.

No ano passado, Putin compareceu à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Eles também se encontraram em uma reunião regional de segurança em setembro do ano passado no Uzbequistão.

A aproximação entre os dois países preocupa o Ocidente. De acordo com o Serviço de inteligência do Reino Unido, os dois países têm ensaiado uma parceria militar