Presidente dos EUA Joe Biden faz visita surpresa à capital da Ucrânia

Na semana em que a guerra entre Ucrânia e Rússia completa um ano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu uma grande demonstração de apoio dos norte-americanos aos ucranianos, com uma visita não anunciada à Kiev, nesta segunda-feira. A viagem ao país em guerra com os russo ocorre um dia antes do presidente da Rússia, Vladimir Putin, fazer um grande discurso que deve definir os objetivos para o segundo ano da invasão, iniciada em 24 de fevereiro do ano passado.

"Sinal extremamente importante de apoio a todos os ucranianos", avaliou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Durante a passagem de Biden pelo país, sirenes de ataque aéreo tocaram em toda a capital ucraniana, mas não houve relatos de mísseis russos ou ataques aéreos.

Em sua visita, o líder norte-americano anunciou que disponibilizará à Ucrânia um novo pacote de ajuda militar no valor de US$ 500 milhões (mais de R$ 2,5 bilhões), que se somarão aos quase US$ 50 bilhões oferecidos anteriormente. Também serão ofertados equipamentos, incluindo munição de artilharia, sistemas anti-blindagem e radares de vigilância aérea para as tropas ucranianas, segundo comunicado da Casa Branca.

Os EUA também devem anunciar mais sanções contra a Rússia e apoio militar à Ucrânia.