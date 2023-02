Míssil guiado russo atinge socorristas norte-americanos na Ucrânia, diz jornal

Um vídeo registrado em 2 de fevereiro na cidade ucraniana de Bakhmut mostra o momento em que uma equipe de socorristas voluntários é atingida por um míssil. Eles estavam no local para atender os civis feridos durante o combate entre as tropas russas e ucranianas. Veja os frames do vídeo:

Na gravação feita por Erko Laidinen, um voluntário estoniano da organização Frontline Medics, é possível ver o momento da explosão, que matou o paramédico Peter Reed, ex-fuzileiro naval dos EUA voluntário na Ucrânia. Ele estava com o grupo em pé ao lado de uma van branca que era usada para transportar suprimentos humanitários.

No primeiro momento, organizações e autoridades na Ucrânia acreditavam se tratar de um bombardeio indiscriminado russo no território em disputa. No entanto, uma análise feita pelo jornal The New York Times sugere o oposto.

A publicação norte-americana afirma que o explosivo parece se tratar de um míssil guiado antitanque Kornet, que possui alcance de cerca de cinco quilômetros e funciona como uma mira a laser.

O disparo teria sido feito por tropas russas, já que a equipe médica estava em uma posição elevada perto da linha de frente da Rússia. Segundo especialistas ouvidos pelo jornal, a arma usada deveria ter permitido ao ofensor identificar o alvo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)