Guerra: Rússia rejeita plano de paz apresentado pela Ucrânia

A Rússia rejeitou um acordo de paz proposto pela Ucrânia. Nesta quarta-feira (28), o Kremlin informou que declinou 10 pontos apresentados pelo presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, para um acordo entre os dois países sobre os conflitos. As informações são do Antagonista.

"Não pode haver plano de paz para a Ucrânia que não leve em conta as realidades de hoje em relação ao território russo, com a entrada de quatro regiões na Rússia. Planos que não levem em conta essas realidades não podem ser pacíficos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov refere-se a 'realidades de hoje' como à anexão de regiões à Rússia, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

No plano de paz apresentado por Zelensky, a Rússia retira as tropas de guerra das regiões reconhecidas internacionalmente como da Ucrânia.