Rússia diz que EUA lutam 'guerra indireta' após visita de Zelensky

A visita de Volodimir Zelensly aos Estados Unidos, na última quarta-feira (21), foi vista pela Rússia como interferência norte-americana no cenário de guerra com a Ucrânia. O Kremlin informou nesta quinta-feira (22) que o ato prova que os EUA estão travando "guerra indireta e por procuração". As informações são do G1.

Essa foi a primeira vez que o governo da Rússia se manifestou sobre o encontro do presidente ucraniano na Casa Branca.

VEJA MAIS

"Até agora, podemos observar com pesar que nem o presidente (americano Joe) Biden nem o presidente Zelensky disseram nada que pudesse ser visto como uma possível disposição de ouvir as preocupações da Rússia", disse Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo.

No encontro com Zelensky, Joe Biden comprometeu-se com doação de US$ 1,85 bilhão (R$ 9,6 bilhões) em assistência militar adicional para a Ucrânia.