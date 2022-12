Guerra Ucrânia x Rússia: Zelensky se reúne com Biden na Casa Branca nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (21), dia em que a guerra entre Ucrânia e Rússia completa 300 dias, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fará uma visita aos Estados Unidos, onde terá encontro com o presidente americano, Joe Biden, e congressistas. De acordo com informações confirmadas por um alto funcionário da Casa Branca, Zelensky será recebido no local às 16h (horário em Brasília) e fará uma reunião bilateral com Biden no Salão Oval. O encontro deve durar duas horas. As informações são do G1 Mundo.

Por volta das 18h30, os dois presidentes devem participar de uma coletiva de imprensa conjunta, também na Casa Branca. A expectativa é de que Biden anuncie, durante o encontro, um pacote de ajuda à Ucrânbia de cerca de US$ 2 bilhões que incluirá uma bateria de mísseis patriot, segundo fontes do governo americano. Além disso, os Estados Unidos também devem treinar os ucranianos para usar o armamento.

VEJA MAIS

A agenda de Zelensky inclui ainda uma visita ao Congresso dos EUA, o Capitólio, no início da noite. No local, ele deve fazer um discurso e participar de uma reunião conjunta na câmara. Em seguida, ele voltará à Ucrânia.

Essa viagem é a primeira viagem internacional de Zelensky desde o início da guerra, dia 24 de fevereiro deste ano Estados Unidos e estava sendo consturada há uma semana: no dia 11 de dezembro, Biden e Zelensky conversaram por telefone sobre a possibilidade da visita; dia 14, o convite foi formalmente feito pelos EUA; e dois dias depois o líder ucraniano aceitou o convite.