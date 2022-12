Novo ataque da Rússia derruba mais de 50% da energia da Ucrânia

A Ucrânia voltou a ser atacada nesta sexta-feira (16) com cerca de 60 mísseis disparados pela Rússia, segundo a Força Aérea ucraniana. O novo ataque, uma das maiores ações do gênero desde que Moscou passou a alvejar a infraestrutura de distribuição elétrica do país, em outubro, derrubou mais de 50% do consumo de energia do país atacado. Nove centrais foram atingidas e pelo menos duas pessoas morreram na ação, informou o ministro da Energia, German Galuschenko. Também houve blecautes em diversas cidades do país, segundo a operadora da rede elétrica, a Ukrenergo. As informações são da Folha de São Paulo.

O comandante das Forças Armada, general Valeri Zalujni, admitiu que os ataques podem ter impacto sério na moral de suas tropas, que verão "suas mulheres e filhos congelar". O inverno começa oficialmente na semana que vem, mas Kiev, a capital, e Kharkiv, a segunda maior cidade do país, marcavam 1 grau positivo quando os mísseis caíram.

Bombas de estações de distribuição de água param com a falta de energia, bem como os sistemas de aquecimento. A ideia de subjugar o país por congelamento tem sido denunciada como crime de guerra em fóruns como a ONU.