EUA devem enviar sistema de defesa aérea avançado para a Ucrânia, revelam autoridades americanas

Autoridades americanas revelaram nesta terça-feira (13) ao New York Times que os Estados Unidos estão prestes a aprovar o envio de seu sistema de defesa aérea terrestre mais avançado para a Ucrânia, respondendo ao pedido urgente do país para ajudar na defesa contra ataques russos com mísseis e drones. As informações são do portal O Globo.

Com a condição de se manter no anonimato, as autoridades também disseram que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, pode aprovar uma diretriz já nesta semana para transferir um sistema de defesa aérea Patriot que já está no exterior para a Ucrânia, mas a aprovação final caberia então com o presidente Joe Biden.

Funcionários da Casa Branca, do Pentágono e do Departamento de Estado se recusaram a comentar os detalhes da transferência, que, se aprovada, representaria a transferência de uma das armas mais sofisticadas desde a invasão russa.

Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado, disse nesta terça-feira que os Estados Unidos continuariam a dar prioridade ao envio de sistemas de defesa aérea para ajudar "nossos parceiros ucranianos a se defenderem da brutal agressão russa que vimos na maior parte do ano".

Muitas questões permanecem sobre a possível transferência, incluindo quanto tempo levaria para treinar soldados ucranianos no sistema, presumivelmente na Alemanha; e onde os mísseis Patriots seriam instalados na Ucrânia.

No fim de semana, ataques de drones na cidade portuária de Odessa, no Sul da Ucrânia, deixaram mais de 1,5 milhão de pessoas na escuridão. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques deixaram a região em uma situação "muito difícil", alertando que levaria dias, não horas, para restaurar a energia aos civis.

Em um discurso para o G7 na segunda-feira (12), Zelensky agradeceu aos países do grupo seu apoio contínuo, mas listou o financiamento para armas em primeiro lugar entre seus pedidos. “Infelizmente, a Rússia ainda tem vantagem em artilharia e mísseis”, disse ele.

Zelensky solicitou artilharia adicional, bem como tanques modernos, equipamentos que a Ucrânia pediu repetidamente, junto com caças e mísseis de longo alcance. A decisão de enviar o sistema Patriot seria um sinal do aprofundamento do compromisso militar dos Estados Unidos com a Ucrânia.

As unidades Patriot em serviço ativo do Pentágono frequentemente são enviadas para missões em todo o mundo, e especialistas dizem que não há estoques de mísseis do tipo disponíveis para transferência para a Ucrânia.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).