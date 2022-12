Viagens

A fila para emissão do passaporte já tem 100 mil pessoas esperando o documento no País, aponta o último balanço da PF.

Noel no Utinga

O Parque do Utinga terá programação natalina gratuita sábado. Papai Noel estará no espaço de acolhimento da área de lazer.

Volodymir Zelenski (J. Bosco)

"No próximo ano, devolveremos a bandeira ucraniana e a liberdade a todo o nosso povo”

Volodymir Zelenski, que se reuniu ontem (21) com Joe Biden, presidente dos EUA, na primeira viagem do líder ucraniano após a guerra com a Rússia. Zelenski diz que quer fortalecer a “resiliência e a capacidade de defesa” da Ucrânia.

CENSO

CONTATO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ativou no Pará o serviço do Disque 137, ou “Disque Censo”. Trata-se de um serviço gratuito e de utilidade pública para que cidadãos que ainda não responderam ao Censo 2022 possam agendar a visita de um recenseador para fazer a coleta domiciliar das suas informações. O serviço só é ativado nos municípios em que todos os setores censitários constem como “trabalhados”. No Pará, até ontem, dia 21, o Disque 137 já estava funcionando em mais de 30 municípios. Ativado no final de novembro, o Disque Censo foi disponibilizado, inicialmente, para municípios do Piauí e Sergipe. Os dois estados da região Nordeste do Brasil foram os primeiros a ter a coleta domiciliar encerrada.

ALERTA

Mas o IBGE alerta que suas equipes não telefonam para nenhum domicílio, e que o número 137 é um serviço exclusivo para os cidadãos, e não serve para o preenchimento dos questionários, apenas para verificar se o domicílio já foi recenseado ou não e, em caso de não ter sido, solicitar o agendamento do recenseador ao local. As ligações são recebidas diariamente das 8h às 21h30 pelas equipes de atendimento do Centro de Apoio do Censo (CAC). Caso o endereço conste como não recenseado, é feito o registro para acionamento de um recenseador para ir ao local em até 30 dias.

CONTRATOS

MULHERES

A Vale acaba de contratar 1,2 mil mulheres para trabalhar em suas áreas operacionais no Brasil. Elas ingressaram por meio do Programa de Formação Profissional que, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), promove formação técnico-operacional para pessoas de todas as idades que desejam iniciar carreira na mineradora.

META

No Pará, cerca de 500 delas trabalharão nas cidades de Canaã dos Carajás, Curionópolis, Parauapebas e Ourilândia do Norte. Serão futuras mecânicas de máquinas industriais, operadoras de equipamentos de mina, eletricistas de manutenção eletroeletrônica, entre outras ocupações. Com a entrada da turma, a Vale encerra o ano com 4,7 mil empregadas a mais do que quando estabeleceu a meta de dobrar a representatividade de mulheres em sua força de trabalho, em dezembro de 2019.

MISSÃO

COBRANÇA

Representante da bancada paraense em várias comissões de direitos, a deputada federal Vivi Reis integra nesta quinta-feira, 22, uma missão da Câmara Federal que vai à região do Bico do Papagaio, na fronteira com Maranhão e Tocantins, para acompanhar as investigações do assassinato da liderança Raimundo Nonato Oliveira, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Conhecido como Cacheado, Oliveira foi executado no último dia 13, enquanto dormia em sua residência, no município de Araguatins, no Tocantins. A parlamentar vai cobrar justiça e exigir explicações das autoridades sobre o crime, uma vez que Cacheado já havia denunciado as ameaças de morte que sofria.

PROJETO

ECONOMIA

A última medição do projeto “Araguaia de Níquel”, em construção no município de Conceição do Araguaia, região sudeste do Pará, atestou que as obras de engenharia já estão 87% concluídas, percentual que, em valores, representa cerca de R$ 92,5 milhões já circulando na economia da região, sendo que deste valor, R$ 40,8 milhões foram contratos realizados na cidade, onde o projeto está em construção. No total já foram feitos negócios com mais de 250 empresas locais e regionais. O valor estimado inclui a aquisição de produtos, serviços e pagamento de impostos.



FORNECEDORES

A mineradora responsável pelo projeto informou que dos 252 fornecedores no Pará, 155 são de Conceição do Araguaia, que significam 61,5% do total de negócios firmados com empresas instaladas no próprio município. São R$ 92,5 milhões em contratos firmados em território paraense. Outro dado relevante é que os negócios gerados resultaram na geração de 2,5 mil vagas de empregos destinadas à fase de construção do Projeto Araguaia, que tem previsão de produção do primeiro níquel para o primeiro trimestre de 2024.

EM POUCAS LINHAS

- Na cerimônia feita ontem no Hangar, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), para diplomação dos eleitos deste ano no Pará, foi notada a ausência da primeira-dama do município de Ananindeua, a deputada federal eleita Alessandra Haber, do MDB, a mais votada do Estado.

- Em viagem internacional com o marido, o prefeito da cidade, Daniel Santos, do mesmo partido, a nova parlamentar foi diplomada por procuração.

- Enquanto em Belém o senador eleito Beto Faro (PT) era diplomado, ecoava nas redes o discurso de despedida do senador Paulo Rocha, que não retorna ao Senado em 2023. Ele afirmou que encerra o mandato com ciência do dever cumprido.

- Moradores de proximidades de rodovias estaduais e federais botam fogo em pontes de madeira, aqui e acolá, como ocorreu ontem, na PA-125, em Paragominas, onde um veículo da Polícia Militar se acidentou.

- O protesto se deu em razão das pontes de madeira não suportarem o peso dos caminhões com cargas acima de 40 toneladas. Eles trafegam à noite, geralmente sem nota fiscal.

- O Clube de Engenharia do Pará realizou ontem seu tradicional “Natal Solidário”, com doações para comunidades de Fátima, em Belém, e Águas Lindas, em Ananindeua.

- O projeto de voluntariado “Acolher”, voltado à entrega de alimentos a pessoas em situação de rua, faz segunda edição do evento de Natal nesta quinta, 22.

- O projeto “Acolher” levará ainda para 30 mulheres grávidas e 100 pessoas em situação de vulnerabilidade atendimento médico, ginecológico e odontológico, acupuntura, recreação, banho, maquiagem, corte de cabelo, spa de mãos e pés e show de Arthur Espíndola.

- Desde 2020, as doações do “Acolher” já beneficiaram mais de 23 mil pessoas de Belém, sendo que ano passado foi arrecadada 1,5 tonelada de alimentos e 500 brinquedos, doados para várias instituições, entre elas a Casa do Menino Jesus.