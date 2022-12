Drone ucraniano ataca base aérea russa a 600km da Ucrânia e mata três pessoas; vídeo

A Rússia informou, na manhã desta segunda-feira (26), que derrubou um drone ucraniano que tentava se aproximar de uma base militar, localizada no Oblast de Saratov. Segundo informações divulgadas pelas autoridades russas, esta é a segunda vez que o local é alvo de ataques e, desta vez, três militares foram mortos.

“Um veículo aéreo não tripulado ucraniano foi abatido em baixa altitude enquanto se aproximava do aeródromo militar de Engels, na região de Saratov. Três militares russos da equipe técnica que estavam no campo de aviação foram mortalmente feridos como resultado da queda dos destroços do drone”, disse o comunicado do Ministério da Defesa.

A base aérea de Engels é uma das duas de bombardeiros que abrigam a capacidade nuclear da Rússia e ficam perto da cidade de Saratov, cerca de 730 km a sudeste de Moscou e a centenas de quilômetros das linhas de frente na Ucrânia.

Roman Busargin, governador da região onde o drone foi interceptado, disse que as instalações de infraestrutura civil não foram danificadas e que as autoridades investigam o ataque. Apontada como a responsável, a Ucrânia não comentou publicamente sobre o incidente.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editora web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)