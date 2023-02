Jatos supersônicos nucleares russos sobrevoam áreas próximas ao Reino Unido

Poucas horas após o presidente da Rússia Vladimir Putin posicionar uma aeronave considerada estratégica sobre o Mar de Bering, localizado próximo ao espaço aéreo americano, dois jatos supersônicos nucleares de bandeira russa foram vistos sobrevoando áreas próximas ao Reino Unido nesta quarta-feira (15). A ação é vista como um alerta para o Ocidente, no momento em que a Rússia se prepara para comemorar um ano da invasão na Ucrânia, no próximo dia 24 de fevereiro.

Um dia antes, na terça-feira (14), o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que dois aviões patrulharam o mar da Noruega e de Barents em uma missão de 13 horas, que incluiu abastecimento em voo. Nesse mesmo dia, duas aeronaves de bandeira russa voaram perto do Alasca acompanhados por 30 caças do país governador do Valdimir Putin.

Como resposta, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) enivou caças na tentativa de interceptar três aeronaves militares russas perto da fronteira do país com a Polônia.