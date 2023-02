Presidente da Ucrânia chega ao Reino Unido em segunda viagem internacional desde o início da guerra

Em sua segunda viagem ao exterior desde o início da guerra com a Rússia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou no Reino Unido nesta quarta-feira (8), em uma visita surpresa para fechar parcerias com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e estreitar laços com os líderes europeus. Além da reunião com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, o líder ucraniano se encontrará com o rei Charles e discursará no Parlamento, de acordo com comunicado do governo britânico. As informações são do G1 Mundo.

Um dos principais objetivos da viagem é discutir o treinamento de pilotos de caça ucranianos pela Otan, o que deve gerar uma forte reação de Moscou, que frequentemente ameaça reagir caso a aliança militar ocidental entre na guerra. "A visita do presidente Zelenskiy ao Reino Unido é uma prova da coragem, determinação e luta de seu país, e uma prova da amizade inquebrantável entre nossos dois países", disse Sunak em um comunicado.

A primeira viagem internacional de Zelensky foi aos Estados Unidos, no fim de dezembro. Na ocasião, ele esteve em Washington, onde se reuniu com o presidente americano, Joe Biden, e discursou no Congresso.

Esta semana, o presidente ucraniano deve ainda estender a viagem e visitar Bruxelas na quinta-feira (9), a convite do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, os o roteiro não foi confirmado pelo governo ucraniano.