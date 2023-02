Guerra: recebendo bilhões de dólares em ajuda, Ucrânia troca ministro da Defesa acusado de corrupção

Em meio à intensa pressão internacional para fechar o cerco contra a corrupção crônica na Ucrânia, que vem recebendo bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária, o presidente do país, Volodymyr Zelenski, demitiu o ministro da Defesa, Oleksii Rezniko. Acusado de corrupção e alvo de investigação, ele foi o oficial de mais alto escalão de Zelenski a ser destituído nos quase 12 meses de conflito com a Rússia. As informações são da Agência Estado.

No domingo (5), ao falar sobre os boatos de que poderia ser substituído, Reznikov ressaltou que somente o presidente Zelenski poderia tomar essa decisão. "Nenhum funcionário público permanece no cargo para sempre. Ninguém", disse. "Farei o que o chefe de Estado mandar”, completou.

Com a mudança, Ministério da Defesa passa a ser comandando pelo general Kirilo Budanov, atual diretor da inteligência militar. Porém, segundo David Arakhamia, chefe do partido Servo do Povo, de Zelenski, o ex-ministro da Defesa, que não chegou a ser implicado diretamente em nenhum escândalo, não está saindo do governo. Ele seria transferido para o comando de outra pasta. Arakhamia também rejeitou que a mudança esteja relacionada à pressão internacional.

A troca no comando militar da Ucrânia ocorre em meio à pressão crescente sobre as tropas de Kiev no leste do país, ondem enfrentam combates violentos na cidade de Bakhmut.