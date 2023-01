Queda de helicóptero mata ministro da Ucrânia e outras 13 pessoas

Nos arredores de Kiev, na Ucrânia, a queda de um helicóptero nesta quarta-feira (18) matou o ministro do Interior do país, Denys Monastyrsky, e outras 14 pessoas, entre elas três crianças. Inicialmente, o governo ucraniano havia dito que o número de mortos era de 18 pessoas. Ainda não se sabia, até a última atualização, se a queda foi um acidente ou ocorreu por conta de um ataque russo. As informações são do G1.

Quem confirmou a morte do ministro do Interior na queda foi o governo ucraniano. Neste cargo, um dos mais importantes do país, Monastyrsky era o responsável pelas Forças Armadas e, por isso, uma das principais peças na guerra na Ucrânia. Além dele, estavam no helicóptero o vice-ministro do Interior, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos, Yuriy Lubkovych. Ambos também morreram.

A queda ocorreu no início da manhã em um bairro residencial de Brovary, município a 25 quilômetros do centro de Kiev. A capital ucraniana e os arredores têm sido alvo constante de bombardeios russos desde o fim do ano passado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zenlensky, chamou o caso de "uma terrível tragédia". "A dor é indescritível", disse Zelensky, que havia nomeado Monastyrsky no início de seu governo.

Três crianças estão entre os mortos, segundo o governador da região de Kiev, Oleksiy Kuleb. O governo local disse que o helicóptero atingiu uma creche durante a queda. Dos 15 mortos, nove eram passageiros do helicóptero e outros seis estavam próximos ao local da queda. Outras 29 pessoas ficaram feridas, 15 delas crianças, ainda segundo o governo local.

O helicóptero era do modelo Super Puma, de fabricação francesa, e pertencia ao governo da Ucrânia.