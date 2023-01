Rússia lançou mais de 30 mísseis contra Ucrânia durante a noite; uma pessoa morreu

As forças russas lançaram mais de 30 mísseis contra alvos na Ucrânia e 24 drones russos foram derrubados durante a noite, segundo informou um porta-voz ucraniano nesta quinta-feira (26). As informações são do G1.

Yuri Ignat disse que, do norte da Rússia, vários caças TU-95 lançaram mísseis na direção da Ucrânia e houve explosões em várias regiões. Segundo o prefeito de Kiev, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

O ataque "foi lançado da costa leste do Mar de Azov. De acordo com informações preliminares, o inimigo usou 24 Shahed (drones). Todos os 24 foram destruídos", disse a força aérea ucraniana em um comunicado publicado online.

Após o ataque e como medida de precaução, cortes de energia de emergência foram feitos na capital, em sua região e nas regiões do sul e centro-leste, com o objetivo de "evitar danos significativos à infraestrutura elétrica, se os mísseis do inimigo atingirem seu alvo".

A Rússia lançou vários ataques aéreos contra a Ucrânia desde outubro, principalmente contra a infraestrutura de energia, bombardeios que danificaram o sistema elétrico ucraniano e forçaram Kiev a fortalecer seus sistemas de defesa aérea com o apoio de seus aliados ocidentais.

O ataque desta quinta-feira ocorreu depois que vários países ocidentais, incluindo Alemanha e Estados Unidos, prometeram fornecer tanques pesados à Ucrânia.