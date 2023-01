Tanques que serão enviados pela Alemanha à Ucrânia podem mudar rumo da guerra, diz analista

Após semanas de pressão diplomática, a Alemanha confirmou que enviará tanques Leopard 2 à Ucrânia, em momento marcante no apoio do Ocidente a Kiev, após dias pressão sobre Berlim por parte de alguns de seus parceiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Segundo analistas, é esperado que o veículo blindado possa ser um diferencial para o sucesso na reconquista de territórios hoje dominados pela Rússia. As informações são do G1 e da CNN Brasil.

Segundo o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, "nesta quarta-feira, o chanceler Olaf Scholz anunciou ao gabinete de ministros que a Alemanha fortalecerá ainda mais seu apoio militar à Ucrânia". "O governo federal decidiu disponibilizar tanques de batalha Leopard 2 para as forças armadas ucranianas. Este é o resultado de intensas consultas realizadas com os parceiros europeus e internacionais mais próximos da Alemanha", comentou.

A data para a chegada da remessa de armas, que devem substituir tanques da época soviética na Ucrânia. ainda não foi divulgada, mas o Leopard 2 pesa 55 toneladas e atinge 68 km/h, além de ser considerado "o principal tanque de batalha do mundo". Apesar de moderno, no entanto, ele precisa de treinamento para usar, o que pode prejudicar os ucranianos a curto prazo. A Ucrânia pede 300 tanques, mas a Alemanha ainda não definiu a quantidade de veículos que enviará.

Para o analista de pesquisa para assuntos militares e de defesa no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, Yohann Michel, esses tanques podem permitir que a Ucrânia parta para a ofensiva no conflito que está parado há meses após duas contra-ofensivas ucranianas importantes que recapturaram áreas ocupadas por forças russas no nordeste e no sul. A arma principal dos tanques é um canhão de cano liso de 120 mm, e eles possuem um sistema de controle de tiro totalmente digital.

"Neste tipo de conflito, simplesmente não é possível realizar ofensivas em larga escala sem toda a variedade de equipamentos blindados de combate e veículos blindados, e os tanques fazem parte disso", disse ele. Além dos tanques principais de batalha, ou MBTs, como o Leopard 2, outros incluem veículos de combate de infantaria e veículos blindados.