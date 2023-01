Ex-primeiro-ministro britânico diz que se sentiu ameaçado por Putin: 'um míssil levaria um minuto'

O ex-primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou que sentiu 'ameaçado' pelo presidente russo, Vladimir Putin. Em documentário da BBC inglesa, Jonhson disse que, após a invasão da Ucrânia, Putin teria dito ao britânico que 'um míssil levaria um minuto'. As informações são do UOL.

Ainda no material divulgado pela BBC, Boris Johnson disse que teve longa e 'extraordinária' conversa por telefone com Putin, no mês de fevereiro do ano passado. Putin teria dito, inclusive, que não tinha a intenção de invadir a Ucrânia.

Durante a conversa, Boris teria alertado o presidente russo sobre as sanções em caso de invasão ao país vizinho. O alerta foi o motivo da suposta ameaça russa.

"Em certo momento, de certa forma me ameaçou e disse: 'Boris, eu não quero lhe fazer mal, mas com um míssil, levaria um minuto' ou algo assim"', contou Boris.

As informações foram negadas pelo Kremlin, através do porta-voz Dmitry Peskov. O porta-voz afirmou que o ex-primeiro-ministro britânico mentiu.