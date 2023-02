Presidente da Rússia Vladimir Putin culpa ocidente por guerra na Ucrânia e faz novas ameaças

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (21) que a guerra na Ucrânia continuará e que seu país tem "todos os recursos" para seguir lutando em território ucraniano. Em uma clara ameaça à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Putin afirmou ser "impossível" vencer os russos no campo de batalha. Ele também acusou o Ocidente pelo conflito, afirmando que a Rússia queria resolver a situação "pacificamente", mas foi impedida.

"Nós fizemos tudo possível, genuinamente tudo possível, para resolver esse problema (na Ucrânia) de maneira pacífica. Fomos pacientes, estávamos negociando pacificamente para sair deste difícil conflito, mas um cenário completamente diferente estava sendo preparado por trás de nossas costas", disso.

Segundo ele, a guerra é resultado de uma busca dos países ocidentais, por um "poder ilimitado" nos assuntos mundiais, sob o comando dos Estados Unidos.

As declarações foram dadas em um raro discurso presencial, geralmente feitos em momentos estratégicos ao longo da guerra contra a Ucrânia. Ele falou para um auditório formado por ministros, membros do Parlamento russo e das Forças Armadas do país, por mais de uma hora e meia.

Essa também pode ter sido uma resposta de Putin à visita inédita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev, o dia anterior. Na ocasião, o líder norte-americano andou pelas ruas da capital ucraniana com o presidente do país, Volodymyr Zelensky, e anunciou uma ajuda extra de US$ 500 milhões (mais de R$ 2,5 bilhões), que se somam aos quase US$ 50 bilhões oferecidos anteriormente pelos EUA à Ucrânia.

No próximo dia 24, a invasão russa ao território ucraniano completa um ano.

Resposta ucraniana

Mykhailo Podolyak, assessor de Zelensky, afirmou que o líder russo "perdeu a noção da realidade". Para Podolyak, Putin está num beco sem saída. "E qualquer coisa que ele faça só vai piorar sua situação. As elites russas vão se irritar com ele e começar a duvidar sua habilidade para comandar o país", declarou, de acordo com a agência de notícias Reuters.