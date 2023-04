Presidente Lula, governador Helder e outras autoridades embarcam para a China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou para a China por volta das 7h30 desta terça-feira (11). No país asiático, maior parceiro comercial do Brasil, Lula irá da relação de negócios, questões de governança global e guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele se reunirá com o presidente Xi Jinping, lideranças políticas e empresários e fará uma parada nos Emirados Árabes Unidos, no retorno ao Brasil. Ministros, parlamentares e governadores, entre eles o governador do Pará, Helder Barbalho, fazem parte da comitiva do presidente.

Em edição extra do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (10), foi publicado o Decreto de Transmissão de Cargo, no qual o governador transmite a Chefia do Poder Executivo Estadual à vice-governadora Hana Ghassan Tuma. Conforme o documento, Helder ficará afastado a partir desta terça-feira (11), até sexta-feira (14).

A viagem de Lula e sua comitiva para a China estava marcada para o final de março, mas foi adiada após o presidente ser diagnosticado com uma pneumonia.

Veja as autoridades que fazem parte da delegação brasileira

Ministro Fernando Haddad (Fazenda)

Ministra Marina Silva (Meio Ambiente)

Ministro Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária)

Ministra Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)

Ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social)

Ministra Margareth Menezes (Cultura)

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)- Bahia;

Governador Elmano de Freitas (PT) - Ceará;

Governador Carlos Brandão (PSB) - Maranhão;

Governador Helder Barbalho (MDB) - Pará

Governador Fátima Bezerra (PT) - Rio Grande do Norte

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

Senadora Eliziane Gama (PSD-GO), líder do Bloco Parlamentar Resistência Democrática (PSD, PT e PSB)

Senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do Governo no Senado Federal

Senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura

Senadora Augusta Brito (PT-CE), comissão de Assuntos Econômicos

Senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO), comissão de Assuntos Econômicos

Senadora Jussara Lima (PSD-PI), comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática

Deputado Júlio César (PSD-PI);

Deputado Fausto Pinato (PP-SP);

Deputado Vander Loubet (PT-MS);

Deputado Guttemberg Reis (MDB-RJ);

Deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA);

Deputada Maria Arraes (Solidariedade-PE);

Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ);

Deputado Fábio Macedo (Podemos-MA);

Deputado Neto Carletto (PP-BA);

Deputado Pedro Campos (PSB-PE);

Deputada Tabata Amaral (PSB-SP);

Deputado André Janones (Avante-MG);

Deputado Bruno Farias (Avante-MG);

Deputado AJ Albuquerque (MDB-PE);

Deputado Heitor Schuch (PSB-RS);

Deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE);

Deputado Eduardo da Fonte (PP-PE);

Deputado Lula da Fonte (PP-CE);

Deputada Iza Arruda (MDB-PE)