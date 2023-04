"Nesse Palácio, não trabalhará ninguém sem cartão de vacina", diz Lula nos 100 dia de Governo

Durante pronunciamento pelos 100 dias de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que será exigido cartão de vacinação para entrar no Palácio do Planalto. "Nesse palácio, não trabalhará ninguém que não tenha cartão de vacina. Aqui, para entrar, as pessoas terão que ter cartão de vacina", declarou o presidente.

Em seu discurso, ele destacou as principais ações realizadas pelo governo federal, comparou os investimentos dos primeiros três meses deste ano com o mesmo período do ano passado, apontando um aumento nos valores empenhados em diversas áreas, e criticou os ataques à democracia. “Há muita gente que não gosta de democracia impregnada aqui”, declarou.

Ao falar sobre a exigência de cartão de vacinação, afirmou que isso valerá, inclusive, para as audiências que ele irá dar. "É exigir cartão de vacina para as pessoas aprenderem a se não se respeitar, respeitar os outros. A pessoa pode até querer ter o direito de ficar doente, mas ela não tem direito de querer transmitir a sua doença para outra pessoa. Por isso a gente tem que ser duro", declarou Lula.