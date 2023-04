Lula viaja ao Maranhão acompanhado de ministros para ver áreas atingidas por chuvas e enchentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado de diversos ministros, incluindo o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), vai sobrevoar, na manhã deste domingo (9), a região de Trizidela do Vale, no Maranhão, muito atingida pelas fortes chuvas e enchentes que ocorreram nos últimos dias. Logo cedo, o presidente postou em uma rede social que já estava a caminho do Maranhão.

Segundo informações do governo federal, o Maranhão já decretou a situação de emergência em 64 municípios, devido às chuvas e inundações. São cerca de 35,9 mil famílias afetadas e pelo menos 7,7 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Seis mortes foram registradas por causa das fortes chuvas, desde março.

Segundo a agenda do presidente, o sobrevoo de Lula sobre as regiões atingidas de Trizidela do Vale e Pedreira, começará às 9h15. Às 10h, Lula se reúne com prefeitos e autoridades locais. Após o encontro, ele fará um pronunciamento à imprensa e retorna à Brasília, com previsão de chegada às 13h.

A comitiva presidencial será composta pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; Paulo Pimenta; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés; Trabalho e Previdência, Luiz Marinho e das Cidades, Jader Filho. O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), também acompanha a comitiva.

Em uma rede social, Jader Filho (MDB), anunciou o apoio ao presidente Lula: “Devido às chuvas intensas no Estado do Maranhão, acompanharei, neste domingo (9), o presidente Lula, durante sobrevoo na região de Trizidela do Vale. São 35 mil famílias afetadas e 7,7 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas”, escreveu.

